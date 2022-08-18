Россияне разместили военную технику в машинном зале Запорожской АЭС и заминировали территорию

Российские военные разместили технику в машинном зале Запорожской АЭС.

Об этом сообщает «Бабель».

Журналист The New York Times насчитал не менее пяти российских грузовиков. Элементы конструкции желтого цвета на видео – это турбогенератор.

5 августа издание The Insider опубликовало еще одно видео, на котором видно, как российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и что-то разгружают. Источники издания уточняют, что колонна военных грузовиков прибыла на территорию станции 2 августа.

Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками. Спустя время часть колонны начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока. По данным собеседника, машинный зал заминировали.

Другой собеседник сообщил, что на территории станции находятся около 500 российских военных и техника, в частности, БТР, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, территория вокруг станции заминирована.

Источники издания также рассказали, что вблизи села Водяное (20 км от АЭС) стоят батареи ГРАДов, а мины и боекомплект россияне хранят близко к энергоблокам – под эстакадами.

Напомним, украинская разведка считает, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС.