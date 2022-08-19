«Формула-1» больше не будет проводить гонки в россии

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что гонки чемпионата больше не будут проводить в россии.

Об этом сообщает «Трибуна».

- Определенные ценности не подлежат обсуждению. Мы участвуем в гонках в Саудовской Аравии и Катаре. Мы верим в силу нашего спорта как двигателя перемен. Россияне платят сумасшедшие деньги. Но есть вещи, которые не обсуждаются. Мы больше не будем иметь с ними дело. Там больше не будет гонки, - сказал Доменикали.

В сочи состоялось 8 этапов Формулы-1, во всех них побеждали пилоты Мерседес. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину «Формула-1» отменила российский этап.