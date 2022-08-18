ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что рф тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить небольшие участки Донбасса

Уже 177-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 18 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 августа.

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00:40 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе.

- Российские чиновники повторяют угрозы в адрес Одессы и других городов Украины. Мы видим, что происходит на Запорожской АЭС. Мы видим, что произошло в Еленовке. Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, всюду... Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет, - сказал Зеленский.

00:15 Журналист Владимир Золкин показал российского военнопленного, за которого бойцы ВСУ получили вознаграждение.