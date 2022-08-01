США готовят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов, – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 миллионов долларов

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

По сведениям Reuters, о новом пакете помощи американские власти могут объявить уже в пятницу, 19 августа, однако не исключено, что публичная информация о нем появится только на следующей неделе.