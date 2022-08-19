Великобритания поможет Украине отслеживать украденное россией зерно

Правительство Великобритании выделит 1,5 миллиона фунтов на средства отслеживания на мировом рынке украденного в Украине зерна.

Об этом говорится в заявлении британского МИД.

«Объединенное Королевство предоставляет 1,5 миллиона фунтов на развертывание технологии для определения, не было ли зерно, которое продает на мировом рынке россия, украдено в Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Британия также предоставит Украине пакет поддержки железной дороги, чтобы гарантировать движение поездов с зерном.

«Более того, Объединенное королевство передаст Украине военные средства для помощи в защите портов, критически важных для успеха зернового соглашения», - отметили в ведомстве.

Лондон также профинансирует насущные потребности уязвимых украинских внутренних переселенцев и беженцев.

«В Украине и Польше, куда сбежало от конфликта большинство украинцев, выделенные Великобританией 15 миллионов фунтов поддержат до 200 тысяч наиболее уязвимых людей, пострадавших от российского вторжения», - подчеркнули в МИД.

Денежные средства получит международная гуманитарная организация Mercy Corps, которая через местных посредников поможет обеспечить людей питанием, питьевой водой, средствами гигиены, психологической помощью и услугами по уходу за детьми.