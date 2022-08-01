Оккупанты потеряли дрон, на который сняли свою базу возле Снигиревки

Российские оккупанты потеряли дрон с флешкой, на которой было подробное видео их базы в окрестностях села Первомайское в Николаевской области.
Видео с этого дрона было опубликовано в социальных сетях.
На кадрах зафиксировано, что оккупанты обустроили свою базу на одной из местных ферм.
Операторы дрона сняли на видео не только себя, но и имеющуюся технику, фортификационные сооружения.
С помощью видео удалось установить точные координаты базы русских захватчиков.
Напомним, как на Николаевщине ВСУ «приземлили» вражеский дрон, а на нем оказалось видео с планом воинской части в Ставрополе.