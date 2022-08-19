Оккупанты планируют провести «судилище» над пленными защитниками «Азовстали» на День Независимости Украины, - ГУР

24 августа, в День Независимости Украины российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное «судилище» над пленными защитниками «Азовстали».

Об этом сообщает ГУР.

С этой целью в срочном порядке переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением.

В разведке добавили, что для того, чтобы придать вид «легитимности» этой акции, оккупанты готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей российских «СМИ».

Отмечается, что по одному из возможных сценариев оккупантов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, россия попытается традиционно переложить вину за совершенное преступление на украинские власти.

Напомним, что ранее Силы безопасности и обороны Украины призвали мир не допустить судилища над пленными защитниками Мариуполя.