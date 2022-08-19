В Луцке белорусу дали пять месяцев ареста за шпионаж в пользу кгб

В Луцке по соглашению с прокурором суд назначил пять месяцев ареста для гражданина беларуси Юрия Кореня, который сливал комитету госбезопасности рб информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

В день полномасштабного вторжения россии в Украину с белорусом связался сотрудник кгб рб. С представителями белорусских спецслужб мужчина, который имел вид на жительство в Украине, был знаком еще до 24 февраля.

Представитель кгб поставил Корню задачу собирать информацию о численности, дислокации, вооружении и материально-техническом обеспечении военных формирований, другие сведения о военнослужащих ВСУ, в том числе участников АТО/ООС, оборудовании защитных инженерных сооружений, настроениях местного населения.

В тот же день мужчина сбросил в мессенджере WhatsApp сотруднику кгб рб собранную им на то время информацию.

Впоследствии прокурор и обвиняемый подписали соглашение о признании последним преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 частью 1 статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В документе стороны также согласовали степень наказания – пять месяцев ареста.

Суд согласовал это соглашение и назначил белорусу указанную меру наказания. Поскольку он был задержан 18 марта и затем содержался под стражей в следственном изоляторе, то 19 августа он уже выйдет на свободу, как отбывший наказание.

Напомним, как в Николаеве назначили два года испытательного срока местной жительнице, которая работала годами на российскую разведку и передавала врагам данные об ВСУ, руководстве города и общественно-политической обстановке в населенном пункте.

В конце марта фигурантке сообщили о подозрении в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Как отмечали тогда в прокуратуре, женщине за преступление грозило наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Но в результате в суд обвинительный акт поступил с другой, более легкой квалификацией – по части 1 статьи 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).