«Кладбище велосипедов»: Военные показали склад транспорта, на котором бежали люди из оккупированной Херсонщины

В Сети показали видео так называемого «кладбища велосипедов», на которых люди убегали с оккупированных территорий Херсонской области.

Видео опубликовано на Facebook-странице Оперативной группировки войск «Каховка».

«Кладбище велосипедов» - такое название получило место на Днепропетровщине, в котором собраны велосипеды, хозяева которых спасаясь от временной оккупации на Херсонщине, оставляли средства передвижения прямо на обочине дорог», – говорится в сообщении.

Кроме велосипедов на видео можно рассмотреть детские коляски и тачки.

Как известно, многие люди разными способами пытаются добраться до подконтрольной украинскому правительству территории. Один из таких коридоров находится на границе Херсонщины и Днепропетровщины. В безопасной зоне людей забирают автобусы.

Стоит отметить, что оккупанты очень мешают попыткам людей покинуть захваченные территории: россияне тщательно проверяют всех людей на блокпостах. Некоторых граждан задерживают, были и случаи, когда российские военные расстреливали людей, желающих уехать с оккупированных территорий.