Из 64-й бригады оккупантов, которую после преступлений на Киевщине перебросили на Херсонщину, хотят сбежать около 700 солдат

Около 700 контрактников из 64-й мотострелковой бригады рф, причастной к военным преступлениям в Киевской области, пытаются уволиться, чтобы покинуть Украину, но им это не удается. Сейчас эта бригада находится на Херсонском направлении.

Об этом сообщает издание «Важные истории», к которой с жалобами обратились сами военнослужащие этой бригады.

Один собеседников журналистов, которого в составе 64-й мотострелковой бригады перебросили на Херсонское направление говорит, что 80 % бойцов 64-й ОМБ, как и он сам, хотят уволиться. Однако командиры не позволяют: «Я писал несколько отказов [воевать]. Посылают на три буквы — и все».

Среди тех, кто не дает контрактникам уволиться, — заместитель командира бригады подполковник Андрей Прокурат. Ранее служащий из этой бригады Даниил Фролкин рассказывал, что именно Прокурат отдавал приказы расстреливать мирных украинцев в Киевской области.

«Я вижу постоянно, как [на командный пункт] ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, «иди дальше служи». Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек».

Даниила Фролкина, как и остальных оккупантов 64-й бригады, тоже должны были перебросить на Херсонское направление. Но ему удалось уехать в расположение части, в Хабаровский край, и уволиться там, пока его бригада стояла в пункте временной дислокации в Белгородской области.

Собеседник СМИ покинуть Украину не может:

«Нереально, везде блокпосты. Отказники, которые уезжали, им подписывал рапорт замкомандующего, а наше командование не подписывают. Командованию просто-напросто насрать на всех военнослужащих».

По его словам, сейчас в россию из 64-й бригады не отпускают даже тех, у кого контракт закончился в мае. При этом им платят повышенные боевые: если раньше перечисляли 90 тысяч рублей в месяц, то в последнее время — «стабильные 120 тысяч».

Еще один сослуживец Фролкина подтвердил и рассказы о преступных приказах, которые отдавало командование, в частности комбриг Азатбек Омурбеков приказывал расстреливать «всех, у кого телефоны найдете». Кроме того, командование бригады докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта.

Напомним, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершавших преступления против украинцев в Буче под Киевом. Также в разведке заявили, что тот факт, что 64-й мотострелковой бригаде, которая зверствовала под Киевом, присвоили звание «гвардейская», говорит о том, что в россии на уровне высшего руководства поощряют преступления против украинцев.