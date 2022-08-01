В Мариуполе оккупанты начали резать на металлолом металлургический комбинат Ильича

В Мариуполе оккупанты начали вырезать металлургический комбинат им. Ильича на металлолом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом».

«При этом оккупанты продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода. Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат – стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями. Интересно, что начало распила завода проходит под контролем пушилина, который третий день торчит в Мариуполе с кураторами из России», – написал Андрющенко.