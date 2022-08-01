Взрывы на аэродроме в Саках вывели из строя большую половину самолетов черноморского флота россии, – Reuters

Взрывы на авиабазе «Саки» во временно оккупированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации черноморского флота россии.

Об этом пишет Reuters .

Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в это время последовательно добивается «кинетического эффекта» глубоко в тылу россии, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку россии и психологическое влияние на российское руководство.

- По нашим оценкам, взрывы на аэродроме Саки 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота, - сказал чиновник.

Он добавил, что в целом до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.

По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом повлияют на ход войны.