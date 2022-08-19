Главный корпус николаевской «Могилянки» не подлежит реконструкции, - ректор

Главный корпус Черноморского национального университета имени Петра Могилы не подлежит реконструкции.

Об этом сказал ректор ЧНУ Леонид Клименко, пишет «Суспільне».

Напомним, что российские оккупанты дважды обстреливали университет ракетами.

– Две ракеты им мало показалось, мы получили еще две. Одна ракета, попавшая у парадного входа, на мой взгляд, значительно мощнее тех, которые были предварительно, потому что разрушения, которые нанесены корпусу – они чрезвычайно велики, потому что и подземная часть и даже не то, что первая стена, первая, вторая и третья стена подвалов, они просто сбиты и сдвинуты. И вследствие этого с четвертого этажа в подвал – все рухнуло, – рассказывает Леонид Клименко.