В легионе «Свобода России» сформировали новые подразделения для борьбы с путинским фашизмом

В легионе «Свобода России» сформированы и проходят обучение новые подразделения.

Об этом сообщили в телеграм-канале легиона.

«Легионеров становится все больше, а наши знания и навыки, приобретённые в пылу сражений, все точнее и смертоноснее для путинской армии. Новобранцы прошли долгий путь и сложную подготовку, чтобы с оружием в руках вступить в бой с путинским фашизмом. Вместе мы обязательно победим, и принёс наш флаг на родину – в Россию. Наше дело правое! Путин будет уничтожен! Победа будет за нами!» - говорится в сообщении.