«Ни один убийца не скроется»: Зеленский обещает ответ на российские обстрелы Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставят без ответа ни один из российских обстрелов украинских городов.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам российской армии. Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется. И обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в развалинах. Слово «руины» никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у россии точно не получится, – сказал Зеленский.