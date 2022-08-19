ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Германия передала Украине зенитки Gepard и бронетранспортеры

Уже 177-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 августа, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 20 августа.
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00:31 Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установки Gepard и 11 гусеничных бронетранспортеров М113.
Об этом сообщает «Бабель».
Также есть список оружия, которое готовится к отправке из Германии в Украину.
- двадцать 70-мм ракетных установок с 2000 ракет, оснащенных лазерной наводкой. Установки предназначены для крепления на пикапы;
- 1592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм, которые могут наводиться по GPS и поражать цели на расстоянии 70-80 км (для САУ Caesar, Krab и PzH 2000);
- 60200 патронов калибра 40 мм;
- 6 подъемно-транспортных машин (автопогрузчики);
- 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
- 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 на базе танка Leopard 1, а также 30 пулеметов MG3.
Отмечено, что почти вся эта техника на стадии производства.
00:11 Войска россии расширяют военную базу и аэродром Лунинец в Беларуси, который находится в 50 км от границы Ровенской области и ранее считался резервным.
Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
В военном городке отремонтировали практически все жилые и административные строения. На расчищенном от леса участке построили что-то вроде ангара или казармы. Там есть несколько комплексов С-300 или С-400, самолетов там нет, но есть два вертолета.