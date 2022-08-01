Оккупанты теряют прогресс на фронте, – Пентагон

Позиции оккупационной армии значительно ослабли и у россиян нет прогресса на поле боя в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе закрытого брифинга для журналистов 19 августа.

– Прямо сейчас вы наблюдаете полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Так что в этом смысле мы находимся на другой фазе, чем мы были даже пару месяцев назад. Вы видите, что россияне платят высокую цену за украинские атаки, особенно с помощью систем HIMARS. Они несут потери и не могут продвигаться дальше, – заявил чиновник.

Он также отметил, что украинские ежедневно успешно ослабляют российские силы, особенно на Востоке Украины. В результате удачных атак ВСУ на Юге, враг вынужден опрокидывать свои подразделения из Донбасса, тем самым уменьшая давление на этом важном операционном направлении.

Также представитель Пентагона отметил повышение активности в рядах российской армии после ударов ВСУ по аэродрому в Крыму.