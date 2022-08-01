Россия пытается поссорить поляков и украинцев, – польские спецслужбы

Россия пытается усугубить отношение поляков к украинцам.

Об этом заявил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает «Польское радио».

По словам Жарина, дезинформация навсегда вошла в репертуар инструментов, посредством которых россияне хотят влиять на другие страны.

– Они постоянно присутствуют в нашем информационном пространстве, и следует предполагать, что это будет происходить и дальше – в ближайшие годы. Дезинформация стала постоянной частью репертуара инструментов, посредством которых россияне хотят влиять на другие страны, – сказал он.

Основная дезинформационная деятельность касается, как отметил Станислав Жарин, постоянных тем: отличий между украинцами и поляками.

– Россияне пытаются убедить поляков, что принимать беженцев из Украины очень дорого для нашей страны, и в то же время это вызывает много проблем, что делает всю операцию крайне бессмысленной, а также опасной, потому что мы не знаем, кого принимаем под свою крышу или кто будет жить в непосредственной близости. Мы также видим, что дезинформационная деятельность, которая ведется в отношении украинцев, почти идентична. Россия пытается убедить украинцев, что наша страна очень опасна для иностранцев, – отметил представитель министра-координатора специальных служб.

– Очевидно, что польско-украинское сближение затрагивает российские интересы, и потому они пытаются разделить оба народа. Эти попытки можно заметить на политическом и социальном уровне, а также в наших повседневных взаимоотношениях. Такие действия сейчас гораздо более четкие, чем другие, которые россия направляет против Польши, – подчеркнул Станислав Жарин.

Напомним, что Польша анонсировала прекращение выдачи виз гражданам россии.