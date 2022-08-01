Российский солдат рассказал отцу о снайпере из ЧВК, который подписал контракт с армией рф: «Говорит: «Дерьмо!»

Российский оккупант в телефонном разговоре со своим отцом рассказал о снайпере, который после ЧВК решил подписать контракт с армией рф, но в результате был разочарован.

Аудиозапись разговора опубликовало Главное управление разметки Минобороны Украины.

«Русский военный рассказывает своему отцу о случае, когда снайпер из их подразделения (в прошлом наемник из российского ЧВК) решил перейти в ряды "вооруженных сил" РФ и сравнить профессиональную армию из ЧВК, и рассказал собственные впечатления. Также оккупант делится информацией о том, что "срочники" проходят службу сразу на войне, и о том, что все военные думали, что попадут хотя бы в Сирию (по их соображениям, наверное, в Сирии проще и безопаснее, ведь в основном РФ там не использует пехоту, а лишь наносит авиаудары) или Нагорный Карабах в составе сил миротворческой миссии (где они также не активно участвуют в боевых действиях)», - говорится в сообщении ГУР.