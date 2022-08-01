Контрразведка СБУ задержала российских агентов, которые пытались попасть на службу в ВСУ

Контрразведка СБУ задержала двух агентов страны-агрессора, пытавшихся собрать разведданные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов. Для этого они пытались устроиться в ряды логистических подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам.

Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против нашего государства.

«Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел «призваться» от одной из территориальных громад вблизи Киева. Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов. Контрразведчики своевременно разоблачили их планы и задокументировали преступные действия», – сообщили в спецслужбе.

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам; средства связи, используемые враждебной агентурой для коммуникации с российскими «координаторами».

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяются связи предателей с представителями спецслужб рф.

Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, как в рядах СБУ в Харьковской области обнаружили агента российских спецслужб.

