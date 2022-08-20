Жительнице Южноукраинска сообщили о подозрении за поддержку оккупантов в соцсетях

Жительнице Южноукраинска сообщили о подозрении за распространение материалов об оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины (часть 2 статьи 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемая распространяла в социальной сети видео и фото материалы об оправдывании действий российских оккупантов, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины и глорифификации лиц, совершавших вооруженную агрессию.

Досудебное расследование осуществляется отделением полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении управления СБУ в области.

В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как на Николаевщине полиция, СБУ и прокуратура два месяца «думали» и наконец открыли уголовное производство на фанатку оккупантов.