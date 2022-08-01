Николаевские десантники уничтожили автомобиль противника вместе с экипажем

Воины разведывательного подразделения 79-й ОДШБр уничтожили автомобиль, на котором передвигались российские оккупанты.

Об этом говорится в сообщении Командования ДШВ ВСУ.

Бойцы подразделения при совершении разведывательно-розыскных действий обнаружили тыловую дорогу, по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль.