Николаевские десантники уничтожили автомобиль противника вместе с экипажем

Воины разведывательного подразделения 79-й ОДШБр уничтожили автомобиль, на котором передвигались российские оккупанты.
Об этом говорится в сообщении Командования ДШВ ВСУ.
Бойцы подразделения при совершении разведывательно-розыскных действий обнаружили тыловую дорогу, по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль.
«Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж», – говорится в сообщении.