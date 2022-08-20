В Донецкой области мэру города из партии ОПЗЖ вручили подозрение за хищение денег для обустройства обороны

Мэру города Константиновка и руководителю местного коммунального предприятия в Донецкой области сообщено о подозрении в завладении денег, которые должны были пойти на оборонные мероприятия (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в начале апреля 2022 года мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами.

Мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не осуществив никаких строительных работ по устройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч гривен. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ОГП не называют имя фигурантов, но городским председателем города Константиновка с 2020 года по апрель 2022 года был Олег Азаров, баллотировавшийся от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». С апреля городом руководит военно-гражданская администрация во главе с Алексеем Рословым.

Досудебное расследование процессуального руководства Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Донецкой области при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в Донецкой области ДСР Нацполиции Украины.

Напомним, как СБУ задержала помощника нардепа от ОПЗЖ, который надеялся стать главой оккупационной администрации в Черкасской области. В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Александра Замирайла, где он желает смерти украинским воинам, а также победы путина. Замирало сначала выпустили под залог в 200 тысяч, а затем увеличили сумму до 1,1 миллиона. Позже он внес увеличенный залог и снова вышел из СИЗО.