В СБУ собрали доказательства коллаборационной деятельности еще восьми предателей в Запорожской области

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области еще 8 коллаборантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подавляющее большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационных «властях».

В частности, с начала вторжения россии активно сотрудничает с оккупантами председатель Бердянской районной организации запрещенной в Украине политической партии «Союз левых сил».

«Политик» занял должность «исполняющего обязанности мэра Бердянска». В новом статусе он обеспечивает беспрепятственную работу военной оккупационной администрации и помогает распространять русский мир среди местных жителей.

Сразу после назначения он сделал кадровую «зачистку» мэрии, руководствуясь двумя критериями отбора: «свой человек» и лояльный «новой власти».

Его заместителем по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям вызвался стать бывший бердянский журналист. Он организовал публикацию так называемых местных «новостей» через пророссийский телеграмм-канал «Бердянск ZaVtra». Их содержание сводится к критике действующей украинской власти и призывам помогать российским освободителям.

Этот пропагандист организовал «празднование» в Бердянске дня России, а также вещание на захваченном России местном радио ТРК «Азовская Волна», где продвигает прокремлевские нарративы. В частности, о создании и легитимности оккупационных «мэрий» Бердянска и городского «отдела полиции».

В настоящее время СБУ закончила досудебное расследование по этим двум фигурантам и передала материалы в суд. Другим 6 коллаборантам – сообщено о подозрениях в государственной измене в условиях войны и в коллаборационной деятельности.

Среди них: бывший поселковый председатель пгт Мирное Мелитопольского района сохранил свой пост, «слив» врагу информацию об участниках АТО/ООС, военнослужащих ВСУ и теробороны, проживающих на территории ОТГ.

Еще одна коллаборантка, пророссийски настроенная бухгалтер сельсовета, убедила оккупантов в своей лояльности и стала «заместителем главы военно-гражданской администрации Розовского района по финансовым вопросам».

Злоумышленница занимается отладкой каналов вывоза украинского зерна в РФ.

Бывшая специалист Акимовского поселкового совета также передала врагу списки всех односельчан-участников АТО/ООС, бывших правоохранителей и местных патриотов. В свою очередь вступила в должность «старости Шелюговского старостинского округа так называемой «Акимовской поселковой администрации Мелитопольского района».

Изменил присяге и бывший работник военкомата, став «атаманом» незаконного военизированного формирования «Мелитопольская казачья дружина по охране общественного порядка». В настоящее время злоумышленник занимается «сбором дани» с владельцев гостиниц и туристических баз курортных районов Мелитополя.

В Васильевском районе директор одного из предприятий добровольно передавал оккупантам запчасти к военной технике и предоставил в их распоряжение производственные мощности, где разместились личный состав и военная техника.

Кроме того, он дал оккупантам адреса домов, откуда из-за войны выехали жители, и лично помог заселить туда военных.

Будет отвечать за сотрудничество с врагом и житель Энергодара, неоднократно отбывавший наказание за хулиганство, разбой, грабеж и изнасилование.

Он передавал оккупантам информацию о бойцах теробороны, волонтерах, активистах, собирающих средства на нужды ВСУ, и владельцах огнестрельного оружия, которые могут представлять угрозу для оккупационных властей.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует 815 преступлений против основ национальной безопасности, а именно было возбуждено дела о государственной измене, за коллаборационную деятельность, пособие в государстве-агрессоре и другие.