Некоторые политики США и Великобритании считают, что удар по ЗАЭС станет причиной НАТО для вступления в войну

Чиновники США и Великобритании уверены, что атака российской армии на Запорожскую атомную электростанцию станет нарушением устава НАТО.

Об этом заявил глава специального комитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд и в этом его поддержал член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер.

По словам Главы специального комитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиаса Эллвуда, в случае утечки радиации из-за атаки России на Запорожскую атомную электростанцию, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

«Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО», - заявил Эллвуд.

Британского чиновника поддержал член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер.

«Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически должно задействовать статью 5», – отметил Кинзингер.

Статья 5 устава НАТО предусматривает, что в случае вооруженного нападения на любое из государств НАТО все остальные члены НАТО сочтут этот акт нападением на них всех.

Напомним, Зеленский призвал вывести оккупантов с ЗАЭС: «Иначе можно выбросить на свалку все международные документы по ядерной безопасности».