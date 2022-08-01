На гауляйтера Мариуполя совершили покушение

В оккупированном Мариуполе совершено покушение на назначенного российскими военными «мэра» города Константина Ивашенко.

Об этом сообщил пропагандист ВГТРК Андрей Руденко

По информации пропагандистов, на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко, было заложено взрывное устройство. В момент прибытия «мэра» произошел взрыв.

К сожалению, Иващенко не пострадал.

На место происшествия приехали саперы.

Напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через время стало известно, что гауляйтера Сальдо ввели в медикаментозную кому, его могли отравить.

А несколько ранее в Каховке подорвали автомобиль «криминального авторитера» Ефима, который он сотрудничал с оккупантами и обещал расправу над украинцами.

6 августа гауляйтер Новой Каховки Гура скончался в реанимации после покушения - его расстреляли из пистолета.

Еще напомним, что в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявляли о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области было совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.