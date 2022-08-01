В центре Киева организовали «парад» сожженной техники российских оккупантов

В центре Киева в субботу, 20 августа, начали обустраивать выставку техники рф, уничтоженной за время полномасштабной войны против Украины.

Фото опубликовал фотограф Ян Доброносов у себя на Facebook.

Технику расположили на Крещатике. В основном, это те единицы российского вооружения, которым пытались захватить Киев и оккупировали города в области.

«В феврале россияне планировали провести парад в центре Киева. Через шесть месяцев широкомасштабной войны позорная демонстрация ржавого российского металла напоминает всем диктаторам, как свободная и храбрая нация может разрушить их планы», — говорится в посте Минобороны Украины в Twitter.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади до сих пор функционирует военная выставка, на которой представлены спаленная и разбитая техника «второй армии мира», а также расстрелянные автомобили мирных украинцев.