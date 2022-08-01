Российские офицеры-десантники отказываются ехать воевать в Украину – из-за этого на их должности назначают военных без званий и опыта

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск страны-оккупанта принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

После грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы.

Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений НДС. На должности от командира взвода к командиру батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются уходить даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания.

Сейчас в командовании НДС работает комиссия генерального штаба россии. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

Напомним, около 700 контрактников из 64-й мотострелковой бригады рф, причастной к военным преступлениям в Киевской области, пытаются уволиться, чтобы покинуть Украину, но им это не удается. Сейчас эта бригада находится на Херсонском направлении.