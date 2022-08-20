ЕС присоединился к делу Украины против россии в суде ООН

Европейский Союз предоставил международному суду ООН свою информацию по делу Украины против рф. Дело касается геноцида украинского народа со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщается на сайте Международного суда ООН.

Действующий устав и регламент суда позволяет международной организации по собственной инициативе предоставлять соответствующую информацию по делам, находящимся на рассмотрении.

Поэтому ЕС передал суду информацию по делу Украины против рф относительно обвинений в геноциде.

Представительство Украины при Европейском Союзе поблагодарило ЕС за приобщение к делу в Международном Суде ООН.

Напомним, суд в Гааге уже осенью начнет рассматривать дела о геноциде украинцев.