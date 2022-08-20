Гибралтар продаст на аукционе суперяхту российского миллиардера

Власти Гибралтара продадут с аукциона суперяхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов подсанкционного российского олигарха Дмитрия Пумпянского.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет «Европейская правда».

72,5-метровая Axioma уйдет с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.

Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании «Газпром».

Он подвергся санкциям со стороны Британии, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.

Британия заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из «ближайших к Путину» олигархов.