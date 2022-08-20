В терминалах массово встречаются купюры по 500 гривен, выведенные из обращения в Херсоне

Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами, выведенными из обращения в хранилище Ощадбанка в Херсоне.
Он отметил, что купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины. Гороховский объяснил, что нетипичное пополнение новых клиентов iBox крупными купюрами может задерживаться до инкассации терминала. Он показал, как выглядят подобные купюры.
«Установить их (купюр – ред.) непригодность без визуального осмотра, непосредственно в терминале невозможно», – добавил он.