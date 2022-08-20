В россии говорят, что запускают серийное производство новых ракет

В россии заявили о «начале» серийного производства противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом со ссылкой на заявление министра обороны рф Сергея Шойгу, пишет «Газета.ru».

«Начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас фактически она (ракета – ред.) поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так» , – заявил Шойгу.

Он также добавил, что страна-агрессор продолжает производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» .

Справка: «Циркон» – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Основной целью "циркона", как и других КР, являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Заявленная дальность полета – 1000 км.