Россияне планируют продлить «выходные» для украинского персонала на ЗАЭС, - разведка

Российские оккупанты продолжили так называемые выходные для украинского персонала. Теперь это касается оперативных дежурных.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«На станцию вернули часть представителей «Росатома», – говорится в сообщении.

Разведка считает, что множество российских военных на ЗАЭС свидетельствуют о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания.

В таком случае станция может остаться без электропитания, а аварийное электроснабжение будет осуществляться дизельными подстанциями. Такой сценарий создает потенциальную опасность, потому что на ЗАЭС могут возникнуть критические ситуации.