Война на Николаевщине: Оккупанты имеют частичный успех в боях за Благодатное

На большей части Николаевской области, за исключением Снегиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 20 августа доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:50 В ОК «Юг» сообщили, что удар по многоэтажке в Вознесенске был нанесен ракетой типа «Калибр». Ранены четырнадцать гражданских лиц, среди которых есть дети. Все потерпевшие имеют ранения средней и тяжелой степени.

Ранее было озвучено, что это была ракета комплекса «Искандер».

07:42 В Генштабе ВСУ сообщили, что на Южнобугском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационных удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

07:31 В ОК «Юг» сообщили, что силами до мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды врагом предпринимались попытки штурмовых действий из Александровки в направлении Таврического. Удачи не имели.

Девять раз враг атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших потерь.

Нашей авиацией нанесено 5 ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Вражеское войско уменьшено на 75 рашистов, корпусную самоходную пушку «Гиацинт-С», на 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага дознаются. Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря. Изготовлены два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа «Калибр» и два вдк.

01:02 В Николаеве раздалось несколько взрывов. оккупанты обстреливают город ракетами.

По всей области объявили воздушную тревогу.