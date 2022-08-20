ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Черном море в районе Алупки раздались взрывы

Уже 179 день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 20 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 августа.

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01:20 В море у Алупки было 6-7 «вспышек» и взрывы, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Минут 40-50 назад в Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра 6-7 вспышек и позже хлопка», – написал Чубаров.

00:20 Арестович в эфире ютюб-канала «ФЕЙГИН LIVE» рассказал, что в российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.

«22 человека – «двухсотые», по информации по состоянию на 17:00. Сейчас, возможно, уже больше», – отметил советник ОП.

По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.

«Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами», – добавил Арестович.

Он отметил, что россиян, которым удалось выжить, везут в Крым, чтобы спасти им жизнь. Однако, по мнению советника ОП, это будет трудно.