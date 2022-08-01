В ОП ожидают, что россия усилит ракетные обстрелы украинских городов в День Независимости

Россия может увеличить на День Независимости количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов, в том числе и Киева.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что россия привязывает свои действия к определенным датам.

– Для них это какие-то навязчивые мысли. Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23-24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов, – отметил Подоляк.

По его словам, россияне хотят получить компенсацию за то, что они были унижены, и именно поэтому будет увеличено количество обстрелов украинских городов.

Кроме того, с 22 по 25 августа в Киеве запретили массовые скопления людей, различные мероприятия, митинги и собрания.

В свою очередь, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал украинцев 23-25 августа прятаться в укрытие при каждой тревоге.

«Прежде всего, при планировании своих маршрутов перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае звучащего сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия, чтобы максимально обезопасить себя», - сказал он.

Как известно, в с 22 по 25 августа в Харьковской области вводят продленный комендантский час.