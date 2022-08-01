Из 20 ракет россиян по Украине только одна приходится на военный объект

По данным Службы безопасности Украины, из 20 наносимых по Украине ракетных ударов только один приходится на военный объект, остальные – попадают в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Только каждый 20-й ракетный удар россии был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты. В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь», - говорится в сообщении.

Служба безопасности отмечает, что ни одно кровавое преступление российских террористов не останется без справедливого наказания.

Напомним, в ОП ожидают, что Россия усилит ракетные обстрелы украинских городов в День Независимости.