На Запорожской АЭС повреждена эстакада, ведущая к энергоблокам - есть риск нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

В субботу, 20 августа, в результате обстрелов повреждений потерпела одна из эстакад, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. В здании также выбиты окна.

Об этом сообщает«Енергоатом».

Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции.

В общей сложности, с начала августа в результате атак один из трех действующих энергоблоков отключен, при этом остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Также оккупанты повредили азотно-кислородную станцию, три датчика радиационного мониторинга, а также обстреливали пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Напомним, что ранее «Енергоатом» заявил, что работников ЗАЭС, которые снялись в роспропаганде, уволят.