В Украине создают полный мартиролог жертв российской агрессии – в нем уже 2090 имен

Проект получил название «Закрытые глаза». Главная задача мартиролога – сохранить память о погибших украинцах.

«Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя – неописуемая боль. «Погибла вместе с сыном при обстреле», «погиб от минометного обстрела в собственном дворе», «похищенный из дома и расстрелян». Ужас, когда видишь три одинаковых фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья», - подчеркнула Зеленская.