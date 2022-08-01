В Украине создают полный мартиролог жертв российской агрессии – в нем уже 2090 имен

В Украине появится полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения.
Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в Telegram.
Проект получил название «Закрытые глаза». Главная задача мартиролога – сохранить память о погибших украинцах.
«Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя – неописуемая боль. «Погибла вместе с сыном при обстреле», «погиб от минометного обстрела в собственном дворе», «похищенный из дома и расстрелян». Ужас, когда видишь три одинаковых фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья», - подчеркнула Зеленская.
В мартирологе можно самостоятельно добавить информацию о погибшем человеке. Предполагается, что свидетельства такого количества жертв помогут достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало россию государством-спонсором терроризма.