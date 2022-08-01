На Николаевщине сдался в плен российский десантник – он возмущен, что его командиры-подонки сбежали

В Николаевской области в плен ВСУ сдался российский десантник из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

- В плен сдался самостоятельно. Напоили, накормили. Сейчас обещают, что поедем в баню и оденут. Хотелось бы сказать про российских офицеров, какие они подонки. Они убегали, бросали позиции и нас, военнослужащих, как пушечное мясо, на произвол судьбы… Наслышан я, что штаб молча собирался и оставлял своих военнослужащих на постах, ни слова им не говоря, - сказал пленный.

Ранее десантник воевал против ВСУ под Снигиревкой.

Напомним, что ранее другие российские оккупанты бросили в окопах нескольких своих сослуживцев и сбежали. Об этом рассказывал пленный лейтенант Смирнов: что командование оставило их на произвол судьбы на позициях. Тогда комбат забрал рацию и сбежал. После того, как россиян взяли в плен, оккупанты направили к ним беспилотник и стали стрелять из артиллерии и по бойцам ВСУ, и по своим пленным.