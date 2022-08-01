В Новой Каховке оккупанты похитили двух директоров лицеев

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты похитили директора лицеев №3 и №2 Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Новокаховского городского голову Владимира Коваленко.

- Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, как будто они не всю материальную базу передали. По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали, – говорит Владимир Коваленко.