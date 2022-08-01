В Луганской области оккупанты массово задерживают детей, – Гайдай

В Луганской области сообщают о неоднократных случаях задержания оккупантами детей. Такими способами захватчики пытются мобилизовать их родителей.

Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Я неоднократно рассказывал, к каким методам прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста. Сейчас там и работать почти некому, как на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не на ком будет жениться. Впрочем, уже подросших детей россияне начали готовить к войне.

Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста.

Понимали ли они будущие последствия произошедшего? Вряд ли. Родители, вернее матери, – возможно. Но детей на запад они пустили и безропотно наблюдали за абсурдом, порождающим смерть.

Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него уйдет на фронт? – написал в Telegram Гайдай.