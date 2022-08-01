«Украина этого не потерпит»: Зеленский о возможном судилище оккупантов над пленными в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, если рф устроит в Мариуполе судилище над пленными, то это сделает невозможным переговоры с россиянами.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

- Издевательство над людьми, над теми, кому сложнее всего, – это одно из страшных средств давления, которое для россии стало обыденностью. И сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.

- Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало, – подчеркнул Зеленский.

Украина сообщила своим партнерам о том, какие провокации может готовить рф на эту неделю.