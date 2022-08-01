«Украина этого не потерпит»: Зеленский о возможном судилище оккупантов над пленными в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, если рф устроит в Мариуполе судилище над пленными, то это сделает невозможным переговоры с россиянами.
Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.
- Издевательство над людьми, над теми, кому сложнее всего, – это одно из страшных средств давления, которое для россии стало обыденностью. И сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.
- Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало, – подчеркнул Зеленский.
Украина сообщила своим партнерам о том, какие провокации может готовить рф на эту неделю.
– Я говорил с президентом Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН, уверен, тоже будет реагировать. Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все всё понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле. Даже во время войны должны быть правила. Силы мира точно хватит, чтобы поставить во власть этих правил любое государство, любого террориста, – говорит Зеленский.