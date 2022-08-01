В Донецкой области СБУ задержала вражеских корректировщиков, которые охотились за HIMARS

В ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов Донбасса СБУ задержала двух информаторов врага, корректировавших ракетные удары по территории региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Прежде злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Кроме того, они собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры.

Установлено, что по их наводке агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово.

По данным следствия, злоумышленники поддерживали связь с боевиками террористических организаций на временно оккупированных территориях востока Украины.

Полученную развединформацию они передавали через одного из должностных лиц так называемой «народной милиции днр», предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах. А для коммуникации использовали российскую соцсеть «Вконтакте».

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили компьютерную технику, флеш-накопители, мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию проводили подразделения СБУ Черкасской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Напомним, как на Донбассе СБУ поймала россиянина, который шпионил за позициями украинской артиллерии.