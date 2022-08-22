«Спокойно себе дальше живем и работаем на нашу победу»: Ким развеял мифы о закрытии Николаева и наступлении врага

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг слухи о закрытии Николаева 23-24 августа, а также о грядущем наступлении оккупантов на областной центр.

Об этом он заявил в своем видеобращении.

– Первое, на счет мифов, город закрывать мы не будем на 23-24 августа. Прошу всех максимально аккуратно относится к этой ситуации, потому что русские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решений и тому подобное.

Также готовлю распоряжение о том, что рекомендуем дистанционно работать в эти дни. При этом город не закрываем. Мы не проводим никаких мероприятий, где будет массовое скопление людей. Прошу от себя не собираться в большие коллективы. Используйте это время для отдыха с умом.

Второе, касаемо мифов, что там наступают. Это всё было с начала войны. Это всё дело раздувается для того, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения врага в сторону города Николаева. Поэтому верьте в ВСУ – они нас охраняют и берегут. Поэтому спокойно себе дальше живем и работаем на нашу победу, - сказал Ким.