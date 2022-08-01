На войне погибло почти 9 тысяч украинских героев, - Залужный

С начала полномасштабной войны россии против Украины погибли почти 9 тысяч украинских защитников.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает «Интерфакс».
«В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли», - сказал Залужный на форуме.
Напомним, что ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинцев на фронте сейчас составляют примерно 30-50 человек в день. Это примерно в 2,5 – 3 раза меньше, чем было в июне.