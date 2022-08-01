В фсб уже отрапортовали о «раскрытии» убийства пропагандистки дугиной – вину возложили на украинские спецслужбы

В фсб рф отчиталась о «раскрытии» убийства дарьи дугиной, дочери идеолога рашизма александра дугина. Взрыв якобы совершила украинка по заданию украинских спецслужб.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла на себя российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

Исполнителем убийства в фсб назвали гражданку Украины, уроженку Мариуполя Наталью Вовк, 1979 года рождения. По их заявлениям, Вовк прибыла в россию 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения, и арендовала квартиру в том же доме, где жила дугина.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», - заявили в фсб рф.

В фсб добавили, что для наблюдения за пропагандистской использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в рф использовались номера «днр» - Е982ХН DPR, в москве - казахстанские номера 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP.

Напомним, что сразу после инцидента российские пропагандисты требовали удара по Киеву за смерть дугиной – в Офисе Президента заявили, что непричастны к смерти «журналистки».