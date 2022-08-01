«Мы были уверены, что город никто не возьмет»: Боец 73-го спеццентра рассказал о боях за Мариуполь и задачах, которые выполнял морской спецназ

Боец 73-го Морского спеццентра ССО (Очаков ) Роман с позывным «Роберт» рассказал об участии его подразделения в боях за Мариуполь, о тех задачах, которые выполняли спецназовцы, о гибели командира и старшего брата, а также о планах на будущее.

Об этом шла речь в его интервью мариупольскому журналисту Николаю Осыченко.

По словам «Роберта», до войны у него был опыт службы в вооруженных силах (25-я воздушно-десантная бригада, 73-й морской спеццентр ССО), но начало полномасштабного вторжения встретил обычным гражданским человеком, который планировал стать каскадером. Но война внесла свои коррективы. В первый день войны он вернулся в ряды морского спецназа.

– Мы все были абсолютно уверены, что город никто никогда не возьмет и мы будем отбивать любые атаки. До конца все это понимали. Но у врага было преимущество авиации. Самое страшное там – это авиация, у любого бойца спросите. У них из-за авиации были все «козыря». Они до конца не заходили, пока не сравняют город с землей, - рассказал Роман.

По его словам, задача его группы изначально состояла в том, чтобы выходить в тыл врага, вести разведку и по возможности уничтожать живую силу, технику врага. Но бойцы ССО занимались и эвакуацией мирных жителей, и задержанием вражеских наводчиков, контактировали со всеми силами обороны города.

Также Роман рассказал о том, как группа искала своих командира Николая Никонова (капитан 2-го ранга, командир первого отряда специальных операций 73-го морского спеццентра ССО, погиб 12 марта в Мариуполе, – ред.) и старшину, которые поехал разведать обстановку в одном из районов Мариуполя, где, как сообщалось, произошел прорыв врага.

– Мы нашли автомобиль с простреленным колесом. Крови как таковой не было, не было пулевых или осколочных в автомобиле. Мы забрали автомобиль, отвезли на базу. Потом собрались еще большей группой и поехали искать командира вместе со старшиной. (…) Нашли своего командира в морге вместе со старшиной. Опознали их. Скорее всего, у них были осколочные ранения, – рассказал «Роберт».

Там же, во дворе морга у группы произошло боевое столкновение с врагом. Первую атаку удалось отбить, но так как в больнице было много гражданских, группа отошла, чтобы не подвергать их опасности. По дороге бойцы встретили журналистов, которые попросили помочь с их эвакуацией.

Также, по словам Романа, враг предложил им сдаться, прислав парламентера из числа гражданских. Тот передал предложение о том, чтобы сложить оружие, так как группе из 15 бойцов ССО противостояла рота (около 100 человек) российского спецназа.

– Решение было однозначное: с террористами никто переговоров не ведет. У нас была одна задача: сохранить как можно больше человеческих жизней в больнице, эвакуировать прессу. Мы никак не ответили на предложение о сдаче. Командир дал приказ выходить к нашим автомобилям, которые были в нескольких кварталах. И мы вышли, – отметил Роман.

«Роберт» также рассказал, как оккупанты авиаударами фактически уничтожали здания в городе. В один из дней авиабомба была сброшена и на территорию, на которой расположились бойцы спеццентра: в автопарк и здание штаба.

Старший брат Романа также был военнослужащим, сапером-водолазом. 6 августа он поехал на выполнение боевой задачи в Пески Донецкой области и погиб. У него остались жена и дочь.