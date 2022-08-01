Первое судно, загруженное зерном «Прометея» отправится на экспорт по «зерновому коридору»

Фото: иллюстрация Зерноторговая Группа Компаний «Прометей» заключила контракт о продаже 25тыс. т. продовольственной пшеницы. Это стало возможным благодаря деблокаде морских портов Украины в рамках Стамбульских договоренностей по созданию безопасного «зернового коридора».

В соответствии с контрактом, для загрузки агропродукцией балкер прибудет в территориальные воды Украины через 2-3 недели. После проведения инспекции сухогруз последует из порта «Черноморск» в пункт назначения в середине сентября.

В компании отмечают, что это только начало большой работы по налаживанию морского агроэкпорта в условиях войны. «Однако это уже победа на фронте глобальной продовольственной безопасности, в структуре которой украинские зерноторговые компании играют далеко не последнюю роль. Еще одна важная составляющая запуска «зернового коридора» - тенденция к улучшению ситуации на отечественном агрорынке».

Кроме этого в сообщении подчеркивается, что для отправки сопоставимого по объемам груза ж/д или авто транспортом понадобились бы месяцы.

«Мы находимся в постоянном контакте с клиентами и анализируем лучшие предложения. Подписанный контракт дает нам основания для оптимистичных прогнозов и возможность ставить первоначальный экспортный план на уровне 70-80 тыс. тонн в месяц», - отметили в компании.

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