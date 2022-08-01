СБУ разоблачила вражескую агентурную группу, корректировавшую удары по Запорожью

В Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба вс рф (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на Юге.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что организатором группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения взрывной деятельности.

По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки рф и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.

Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи.

Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.

В случае успешного выполнения задач агрессоры обещали «организатору» руководящую «должность» в оккупационной администрации, а ее мужа – перевести с передовой в тыл группировок рф.

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ задержали участника агентурной группы из Запорожья на попытке передачи захватчикам закрытых сведений.

Задержанному сообщили о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.

А организатору группы сообщено о подозрении заочно в рамках уголовного производства по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению предательницы к ответственности.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, как СБУ задержала предателя, который в обмен на обещание «руководящей должности» корректировал удары по Запорожью.